Autarcas exigem um processo de regionalização mais rápido

Os responsáveis locais consideram inaceitável o prazo de 2021, para a transferência de competências para os municípios.



Dezenas de presidentes de câmara reuniram-se no último domingo, no Teatro Rivoli, no Porto, entre eles Rui Moreira que apelou a um boicote à descentralização.



O presidente da Câmara do Porto, numa declaração registada pelo Jornal de Notícias, que organizou esta conferência de autarcas.



Os municípios tecem críticas ao processo de descentralização e pedem o regresso às negociações com o Governo, rejeitando o calendário para a transferência de competências, previsto para o próximo ano.