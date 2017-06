Autarquia de Góis faz contas ao que o incêndio destruiu

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O incêndio de Góis deve ser dado hoje como totalmente extinto, mas a autarquia já está no terreno a avaliar os estragos.



A presidente da câmara de Góis, Lurdes Castanheiro, diz que a prioridade é continuar a garantir o acesso a água e a bens de primeiras necessidade. A autarca promete apresentar dados concretos no início da próxima semana.



Uma semana depois dos incêndios de grandes dimensões ter deflagrado no concelho de Pedrógão Grande, continua a apostar-se na vigilância.



No terreno permanecem quase setecentos operacionais no sentido de evitar eventuais reacendimentos.