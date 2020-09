Autarquia de Guimarães recomenda uso de máscara nas ruas

A edilidade minhota pediu ao Governo que imponha "obrigatoriedade legal" ao uso de máscaras na rua, mas a ministra da Saúde respondeu que as medidas só são tomadas no tempo certo. Guimarães foi o terceiro concelho do país com mais novos casos na semana passada.