Autarquia diz "publicidade ilegal". Cartaz a denunciar abusos sexuais na igreja retirado pela Câmara de Oeiras

Os abusos sexuais cometidos por membros da Igreja Católica Portuguesa é um assunto que estará a causar incómodo no início da Jornada Mundial da Juventude. Um cartaz a assinalar as mais de 4 mil vítimas apontadas pela comissão independente designada para averiguar as queixas de potenciais vítimas desapareceu em Oeiras pouco após ter sido afixado. A autarquia fala em "publicidade ilegal".