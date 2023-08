Autarquia diz "publicidade ilegal". Cartaz a denunciar abusos sexuais na igreja retirado pela Câmara de Oeiras

Neste arranque da Jornada Mundial da Juventude, Lisboa no Parque Eduardo VII e Algés na sua mais conhecida rotunda acordaram com cartazes de uma organização – thisisourmemorial.pt – a recordar as vítimas de pedofilia da igreja portuguesa.





O cartaz apresenta cruzes de um lado (representando o número de vítimas de pedofilia) e a frase a frase "Mais de 4.800 crianças abusadas pela Igreja Católica em Portugal" do outro.





Cada ponto é uma das 4815 crianças abusadas sexualmente pela ICAR em Portugal. #JMJ pic.twitter.com/oaYAcBFi8N — Telma Tavares (@tarantelma) July 26, 2023



O cartaz do Parque Eduardo VII – na jurisdição da Câmara Municipal de Lisboa – mantém-se na praça. O cartaz da rotunda de Algés, de acordo com fotos na rede social X, foi visitado por elementos da polícia municipal e posteriormente retirado.



Questionada pelo online da RTP sobre a retirada do cartaz da rotunda de Algés, a autarquia de Oeiras responde liminarmente que “no Município de Oeiras toda a publicidade ilegal é retirada, neste e em todos os casos”. O cartaz do Parque Eduardo VII – na jurisdição da Câmara Municipal de Lisboa – mantém-se na praça. O cartaz da rotunda de Algés, de acordo com fotos na rede social X, foi visitado por elementos da polícia municipal e posteriormente retirado.Questionada pelo online da RTP sobre a retirada do cartaz da rotunda de Algés, a autarquia de Oeiras responde liminarmente que “no Município de Oeiras toda a publicidade ilegal é retirada, neste e em todos os casos”.





Na rede social, Telma Tavares, uma das promotoras dos cartazes, escreve "Censura em Algés, após quase 50 anos do 25 de abril. Luto pela liberdade de expressão das +4800 vítimas, por um memorial que erguemos para que ninguém se esqueça delas. Não esquecemos".