Autarquia do Porto garantiu alojamento para moradores de prédio que ruiu

As 14 pessoas que moravam no prémio, que na quinta-feira ruiu no centro do Porto, foram provisoriamente realojadas. A autarquia arranjou alojamento para a última noite, mas os moradores não sabem onde vão passar os próximos dias. A origem do acidente pode estar nas obras de reabilitação de um prédio vizinho.