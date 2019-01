Autarquia lisboeta quer investir milhões de euros, até 2021, em habitação

Foto: Nuno Patrício - RTP

Habitações com rendas baixas, onde a classe média paga entre 150 e 600 euros, conforme os rendimentos.



A autarquia lisboeta está a chamar os privados a desenvolver projetos, e está a fazer investimentos de construção nova. Mas tem também outras casas sem ser a estrear, que vai disponibilizando neste programa de renda acessível, e que põe a leilão várias vezes por ano.



A procura é elevada, mas tudo compensa quando se consegue vir morar para o centro da cidade com uma renda baixa.



O programa de Renda acessível apoia a classe média que não consegue viver em Lisboa por causa do preço das rendas. A Câmara Municipal de Lisboa quer assegurar o direito à habitação a mais famílias, para que mais pessoas vivam na cidade, como relata a jornalista Arlinda Brandão.



Este é um tema que vai estar em destaque depois do Noticiário das 13h no Portugal em Direto da Antena 1.