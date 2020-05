Autarquias algarvias isentaram as esplanadas de taxas municipais

No Algarve houve um esforço concertado para haver mais esplanadas. O presidente da comunidade intermunicipal do Algarve, António Pina, explicou à Antena 1 que, tirando Vila Real de Santo António, todas as autarquias isentaram as esplanadas do pagamento de taxas municipais.