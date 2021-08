"Autarquias não vão, no fim da corrida, desistir", diz Gouveia e Melo

Gouveia e Melo voltou a afirmar que a abertura do Queimódromo do Porto está dependente do resultado final do inquérito ao problema de refrigeração das vacinas. Afirmou haver “boas notícias” sobre quem tomou a vacina, mas não adiantou pormenores, dizendo que a informação será depois divulgada.



O coordenador do plano de vacinação contra à covid-19 sublinha que nesta altura em que o país tem uma elevada percentagem de vacinados pode até já nem justificar-se a abertura do queimódromo, local onde a vacinação foi suspensa devido a problemas de refrigeração.



Quanto à necessidade de uma terceira dose da vacina contra a covid-19, remete a decisão para a avaliação da DGS, dizendo no entanto que a perspetiva científica neste momento aponta para a inoculação de alguns grupos específicos, não se tratando de vacinação da população em massa. E, se assim for, então a vacinação pode ser feita nos centros de saúde.