Autarquias têm sido fundamentais no combate à pandemia, diz António Costa

Segundo o primeiro-ministro, com a pandemia, foi reforçada %u201Cem todo o país a confiança%u201D nos autarcas, na %u201Ccapacidade única dos autarcas%u201D para %u201Cenfrentar na proximidade aquele que é o maior desafio da nossa vida%u201D.



%u201CSem o contributo das autarquias, das freguesias e dos municípios tinha sido completamente impossível ao nosso país responder (%u2026) ao desafio de enfrenta a pandemia da Covid-19%u201D, afirmou.



Além disso, António Costa considera que foram as autarquias a apoiar %u201Ctantas empresas, em todos os setores de atividade%u201D e quando foi %u201Cpreciso lançar a campanha de vacinação%u201D foram as autarquias que contribuíram para o seu sucesso.



%u201CO povo português está profundamente grato aos seus autarcas%u201D.



Ainda a enaltecer o esforço das autarquias no combate à pandemia, António Costa frisou: "As autarquias já provaram, e provam todos os dias, que são a melhor entidade administrativa para exercer as funções de proximidade".