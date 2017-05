Auto-mutilação está a crescer entre os jovens

Os especialistas alertam que há também em Portugal cada vez mais jovens a cortarem-se.



Os principais alvos são os adolescentes mais instáveis do ponto de vista emocional.



O psiquiatra Antonio Sampaio afirma que as mutilações são comportamentos desviantes: "não são comuns nem úteis do ponto de vista prático", afirma.



"Faz parte da adolescência a descoberta desses comportamentos desviantes", acrescenta, sublinhando que estas ações também dependem do contexto em que ocorrem.



O facto de serem comportamentos auto-destrutivos faz com que as auto-mutilações se inscrevam em quadros depressivos, com apologia "da dor" e da atitude "eu sou capaz do não normal, daquilo que os outros não são capazes".



O que é "importante" é não a vigilância, mas o "sentir as pessoas", afirma.