Autoagendamento de vacina com problemas de marcação devido a elevada procura

Porto, Faro e Évora são algumas das zonas do país onde não tem sido possível marcar uma data para receber a vacina.Os responsáveis pelo plano nacional de vacinação admitem que o sistema informático não está a conseguir responder a todos os pedidos no prazo de 72 horas.



A procura tem sido elevada, desde que abriram as inscrições para maiores de 50 anos. Em menos dois dias, foram efetuados 100 mil pedidos.