Partilhar o artigo Autocarro despistou-se no terminal rodo-fluvial do Barreiro e provocou oito feridos Imprimir o artigo Autocarro despistou-se no terminal rodo-fluvial do Barreiro e provocou oito feridos Enviar por email o artigo Autocarro despistou-se no terminal rodo-fluvial do Barreiro e provocou oito feridos Aumentar a fonte do artigo Autocarro despistou-se no terminal rodo-fluvial do Barreiro e provocou oito feridos Diminuir a fonte do artigo Autocarro despistou-se no terminal rodo-fluvial do Barreiro e provocou oito feridos Ouvir o artigo Autocarro despistou-se no terminal rodo-fluvial do Barreiro e provocou oito feridos