Autocarro incendiado em Setúbal

Antena 124 Jan, 2019, 09:05 / atualizado em 24 Jan, 2019, 10:39 | País



A polícia detetou um autocarro a arder pelas 02:35, na Avenida Bento de Jesus Caraça. Ninguém foi detido relacionado com este caso.

Em comunicado, a PSP diz no entanto que deteve um menor (de 16 anos) em Setúbal e identificou dois outros (de 13 e 14 anos), "na sequência do registo de várias ocorrências de incêndio, presumivelmente de origem criminosa, em caixotes do lixo e ecopontos em vários concelhos do distrito de Lisboa e Setúbal".





Ainda de acordo com a PSP, um carro da Polícia foi apedrejado e atingido por um "dispositivo incendiário" durante a madrugada em Loures, na sequência de um incêndio num caixote do lixo, mas não se registaram feridos, revelou a PSP.



As autoridades dizem que estão a investigar as ocorrências de índole criminal e salientam que "as ações criminosas relatadas constituem crimes de resistência e coação à autoridade, dano qualificado e incêndio", situações que "afetam diretamente o bem-estar e qualidade de vida das populações e passíveis de ser punidas com pena de prisão".



No mesmo comunicado, a PSP apela a todos os órgãos de comunicação social e a todos os cidadãos "que denunciem imediatamente às autoridades todas as ações idênticas que presenciem ou de que tenham conhecimento, de forma a possibilitar a identificação e detenção dos suspeitos da prática dos crimes".