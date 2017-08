Autoestrada 14 (A14) reaberta na zona de Coimbra

Lusa 10 Ago, 2017, 23:45 | País

Fonte oficial da Brisa adiantou à agência Lusa que a circulação na A14 foi restabelecida cerca das 23:00, no troço entre Trouxemil/Coimbra Norte e o nó de Arazede, no concelho de Montemor-o-Velho, que dá acesso à estrada nacional 335, em ambos os sentidos, igualmente por causa do fogo que lavra na zona.

Aquele lanço da A14 foi fechado pelas 18:15, depois de ter sido encerrado às 17:53 e reaberto às 18:04, mantendo-se pelas 22:30 interdito, tanto no sentido Coimbra-Figueira da Foz, como no sentido contrário, essencialmente por razões relacionadas com a falta de visibilidade provocada pelo fumo.

Também o lanço da Autoestrada do Norte (A1), entre o nó de Trouxemil/Coimbra Norte, de acesso a Coimbra e ao itinerário principal 3 (IP3) e nó da Mealhada, foi reaberto ao trânsito cerca das 22:10.

A circulação automóvel naquela via tinha sido cortada, nos dois sentidos, pelas 13:15 de hoje, devido ao incêndio florestal que, pelas 12:30, deflagrou em Barcouço, na Mealhada (distrito de Aveiro), perto do limite deste concelho com o município de Coimbra.

De acordo com a página da Proteção Civil na Internet, o incêndio florestal que deflagrou na freguesia de Barcouço, e que, entretanto, alastrou ao município de Montemor-o-Velho, estava, pelas 22:35, a ser combatido por 405 operacionais, apoiados por 122 viaturas.

A Brisa alerta os condutores que circulem naqueles troços para o fazerem devagar e em condições de segurança, devido à visibilidade reduzida por causa do fogo.