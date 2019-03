Autoestrada A28 reaberta ao trânsito em Esposende

Lusa26 Mar, 2019, 16:50 | País

Segundo fonte da Câmara de Esposende, "permanece condicionada a estrada municipal de Real, no sopé do monte de São Lourenço", na freguesia de Marinhas, mas a estrada nacional EN 305, que também esteve fechada na sequência do incêndio, já reabriu.

Das três frentes deste incêndio, pelas 16:20, apenas uma permanecia ativa, estando a ser combatida por um meio aéreo, 108 homens, apoiados por 36 veículos, especificou a fonte.

Segundo a mesma fonte, "não há, nem nunca houve, casas em perigo", mas permanece "o perigo de reacendimento se a direção do vento mudar".

A Câmara agradeceu "a colaboração da população que ofereceu água" a quem está a combater o fogo.

Em declarações à Lusa, Júlio Melo, técnico de Proteção Civil da autarquia e adjunto do Comando dos Bombeiros de Esposende, disse que, devido ao fumo do incêndio, as duas escolas do Agrupamento de Marinhas foram evacuadas esta manhã.

De acordo com informação disponível na página da Internet do Agrupamento de Escolas António Rodrigues Sampaio, "devido à deflagração de um incêndio nas proximidades das escolas básicas António Rodrigues Sampaio e de Rio de Moinhos, a Proteção Civil e a Direção da escola tomaram a decisão de evacuar" os estabelecimentos de ensino.

"Como tal, as escolas encontram-se encerradas durante o dia de hoje, retomando a sua atividade normal no dia de amanhã, se as condições o permitirem", acrescenta a nota informativa.

O incêndio deflagrou pelas 06:11, na freguesia de Palmeira de Faro e Curvos, no concelho de Esposende.