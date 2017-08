Autoestradas do Norte e A14 cortadas nos dois sentidos na zona de Coimbra

Lusa 10 Ago, 2017, 21:20 | País

Segundo fonte da GNR, a circulação no lanço da A1 entre o nó de acesso a Coimbra e ao IP (Itinerário Principal) 3 e a Mealhada, foi interrompida pelas 13:15 de hoje, devido ao incêndio florestal que deflagrou, pelas 12:30, na zona de Barcouço, perto do limites dos concelhos de Coimbra e da Mealhada (distrito de Aveiro).

Também em resultado do fogo, a autoestrada que liga Coimbra à Figueira da Foz, está interrompida, nos dois sentidos, entre Coimbra Norte e o nó de Arazede (no concelho de Montemor-o-Velho), desde as 18:15, disse à agência Lusa, pelas 19:20, fonte da GNR na Mealhada.

Esta via já tinha sido cortada, no mesmo lanço, durante cerca de 10 minutos (entre as 17:53 e as 18:04), mas foi reaberta porque as condições de circulação, afetadas sobretudo pelo fumo, melhoraram, mas voltaram a agravar-se, acrescentou a mesma fonte.

De acordo com a página da Proteção Civil na internet, o incêndio florestal que deflagrou perto de Barcouço, no concelho da Mealhada, e que, entretanto, alastrou ao município de Montemor-o-Velho (distrito de Coimbra), estava, pelas 19:35, a ser combatido por 292 operacionais, apoiados por 87 viaturas e cinco meios aéreos.