Autoeuropa obrigada a abrandar a produção

A notícia é avançada na edição desta quinta-feira do jornal I.



Os trabalhadores portuários alemães estão solidários com os colegas de Setúbal e os barcos com material para a fábrica de Palmela não estão a ser carregados, como conta a jornalista Rosa Azevedo.



Em entrevista ao jornal Público e à Rádio Renascença a ministra do Mar admite que o porto de Setúbal pode deixar de ser viável, caso a greve dos estivadores se mantenha.



Ana Paula Vitorino diz que podem estar em causa os postos de trabalho diretos e indiretos ligados a este porto.