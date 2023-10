Autoeuropa retoma a produção de automóveis

A empresa do grupo Volkswagen anunciou no passado dia 20 setembro que iria retomar a produção a 2 de outubro, embora com menos turnos do que é habitual, mas antecipando em mais de um mês o reinício da atividade, inicialmente previsto para 12 de novembro.A antecipação foi possivel depois de ter garantido o fornecimento de uma peça fundamental para o T-Roc, único veículo produzido na fábrica de Palmela, no distrito de Setúbal, junto de uma empresa espanhola e outra chinesa.A Autoeuropa é uma empresa com grande impacto na economia portuguesa e representa 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.A paragem de produção da fábrica de Palmela afetou dezenas de fornecedores portugueses, incluindo várias empresas instaladas no Parque Industrial da Autoeuropa, que, entretanto, já anunciaram o despedimento de 325 trabalhadores com vínculo precário.A Autoeuropa também tinha anunciado o despedimento de 100 trabalhadores temporários, mas assegurou que seriam imediatamente chamados logo que fosse retomada a produção.