Autoeuropa retoma produção normal

A retoma da produção normal na fábrica de automóveis da Volkswagen, em Palmela, no distrito de Setúbal, significa também o fim do regime de "lay-off", que prevê uma quebra de rendimentos para os trabalhadores que pode ir até 33% do salário, mas que, na Autoeuropa, foi de apenas 5%, graças a um acordo entre a administração e a Comissão de Trabalhadores.Com a retoma da produção normal anunciada para hoje, regressam também os cerca de 100 trabalhadores temporários que tinham sido despedidos pela Autoeuropa em setembro, embora com a garantia de que seriam chamados de novo logo que a produção da empresa fosse normalizada.