Autoeuropa vive clima de tensão crescente

O ministro do Trabalho Vieira da Silva vai reunir-se à porta fechada com a administração e com a comissão de trabalhadores da fábrica de Palmela.



Em cima da mesa o facto de trabalhadores e administração não se entenderem sobre os novos horários de trabalho na fábrica para produção de um novo modelo automóvel.



Entretanto, o Jornal de Negócios dá conta de que a produção na fábrica está parada e só regressa na segunda-feira. Motivo: uma quebra no “stock” de peças para a produção dos modelos T-Roc.



Mas é o diferendo entre trabalhadores e administração que está a motivar reações de todos os quadrantes políticos.



Uma última vem do líder comunista, Jerónimo de Sousa, que aponta o dedo à administração da empresa por ter posto em causa o direito ao descanso dos trabalhadores.





Ainda há dois dias, o CDS apelou ao Governo para que escolhesse o interesse nacional aos interesses dos partidos mais à esquerda nesta questão da Autoeuropa.O deputado Pedro Mota Soares acusou PCP e Bloco de Esquerda de instrumentalizar os sindicatos.A administração da Autoeuropa anunciou, na última terça-feira, a intenção de avançar unilateralmente em janeiro com um novo horário de produção de 17 turnos semanais, face à rejeição dos dois pré-acordos negociados previamente com a Comissão de Trabalhadores.