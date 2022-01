"Autogestão da pandemia". O que Marcelo retirou da reunião no Infarmed

"É importante verificar-se - e todos os especialistas apontaram este facto - que o aumento significativo do número de contágios e de caso não tem correspondência em termos de internamentos, em termos de internamentos em cuidados intensivos e em termos de mortes", fez notar o presidente, que citou, em seguida, os dados do mesmo período do ano passado:"A explicação dada pelos especialistas é simples: esta variante [Ómicron] ataca essencialmente as vias aéreas mas não ataca identicamente os pulmões. E portanto tem repercussões, em termos de gravidade da doença e de efeito em internamentos, cuidados intensivos e mortes, muito diferentes do que se passava com variantes anteriores"., disse ainda o presidente.

Isolados, legislativas e regresso às aulas



Segundo o chefe de Estado, "por todas as vias os poderes públicos estão a fazer o que devem fazer para assegurar o maior número de votantes nas eleições [legislativas antecipadas] do dia 30 de janeiro"., declarou o presidente.Antes, Marcelo referiu que "uma maneira de prevenir aquilo que pode vir a acontecer em termos da tal propagação nas semanas seguintes é aumentar o número de votantes antecipados" e que talMarcelo Rebelo de Sousa adiantou também que pode haver novidades quanto a uma maior redução do número de dias de isolamento para infetados assintomáticos.Quanto ao regresso às aulas, previsto para a próxima segunda-feira, o presidente afirmou que "os especialistas apresentaram um modelo matemático, que é diferente de uma projeção"."Depois naturalmente que o Governo irá ponderar o tipo de medidas a adotar.", acrescentou.

Portugal entre as sociedades mais abertas

O presidente deu início às declarações dos jornalistas a sublinhar "a importância" destes pontos de situação na sede do Infarmed."Mais uma vez foi fundamental em termos de esclarecimento dos portugueses. Em tempo real, ouviram as explicações dos especialistas", assinalou., prosseguiu Marcelo Rebelo de Sousa."Em terceiro lugar foi reconhecido, em comparação com o ano anterior, que estamos com um nível de testagem cinco vezes superior", enfatizou ainda o chefe de Estado.