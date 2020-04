Automobilistas fiscalizados na A6 justificaram deslocação e seguiram viagem

A operação, que durou apenas cerca de meia hora, devido ao mau tempo, implicou o desvio de todos os veículos que circulavam na A6 no sentido Marateca - Elvas para a área de serviço de Vendas Novas (distrito de Évora).

No parque de estacionamento dos pesados da área de serviço cerca de uma dezena de militares da GNR procedeu à fiscalização dos automobilistas, a maioria em camiões e veículos de empresas, para conhecer as razões da deslocação.

A agência Lusa constatou no local que as poucas pessoas que circulavam em veículos ligeiros de passageiros descaracterizados mostraram documentos a justificar a deslocação e seguiram viagem, tendo a GNR verificado a carga transportada pelo condutor de um ligeiro de mercadorias.

Devido à chuva que hoje de manhã fustigava a região, a operação de fiscalização foi interrompida meia hora depois de ter começado e os militares desmobilizaram.

A PSP e GNR iniciaram às 00:00 de hoje uma operação conjunta para garantir o cumprimento das regras mais apertadas de circulação durante o período da Páscoa e previstas no estado de emergência devido à covid-19.

Cerca de 35 mil elementos da PSP e da GNR vão estar empenhadas nesta operação, denominada "Páscoa em Casa", e que vai decorrer até às 23:00 de segunda-feira com o objetivo de vigiar o cumprimento das normas do estado de emergência, nomeadamente a proibição de circulação para fora da área de residência, exceto nas situações previstas no decreto, como ir trabalhar.

A GNR vai estar particularmente atenta às redes rodoviárias mais importantes de acesso ao Norte e ao Sul e a regiões como a Serra da Estrela e o Algarve.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 87 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito na quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), registaram-se 380 mortes, mais 35 do que na véspera (+10,1%), e 13.141 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 699 em relação a terça-feira (+5,6%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.

No Alentejo, segundo a DGS, há 93 casos de infeção confirmados e ainda não se registou qualquer morte por covid-19.