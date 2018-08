Automóveis gastam mais do que o prometido

Desde o ano 2000 os portugueses gastaram mais mil e 600 milhões de euros do que é prometido na publicidade das diferentes marcas.



Só no ano passado, em Portugal, foram gastos mais 264 milhões de euros do que seria gasto se o consumo fosse aquele que é prometido.



Dados, como conta o jornalista Miguel Soares, que constam do Relatório da Federação Europeia dos Transportes e Ambiente.



Este estudo está a ser revelado em Bruxelas.



A melhoria da eficiência no consumo de combustível está a ficar muito longe do que é publicitado pelas marcas. Uma melhoria de apenas 10% desde o ano 2000.



Ao olhar para os dados agora conhecidos, Mário Frota, da Associação Portuguesa de Direito do Consumo diz que estamos perante uma enorme fraude.





Mário Frota, entrevistado pelo jornalista Nuno Carvalho avisa que quem se sentir defraudado pode recorrer aos tribunais.Mário Frota diz que a Associação Portuguesa de Direito do Consumo dará apoio a quem quiser levar o caso à justiça e considera que os responsáveis não podem ficar impunes.As contas feitas pela Federação Europeia dos Transportes e Ambiente mostram que o prejuízo infligido aos consumidores europeus é mais do dobro do valor do empréstimo da “troika” a Portugal em 2011.