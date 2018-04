Autonomia das escolas e flexibilidade dos currículos em consulta pública

RTP05 Abr, 2018, 17:23 / atualizado em 05 Abr, 2018, 18:54 | País

O decreto-lei vem “conferir autonomia curricular às escolas, reforçando a flexibilidade dos currículos”, defende o Governo no comunicado do Conselho de Ministros.



O Executivo enumera aquelas que considera serem as alterações principais. Entre elas, a gestão de 25% do tempo de funcionamento, "de forma não impositiva", a adaptação do currículo ao Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória, como finalidade dos 12 anos de escolaridade, e a “eliminação dos requisitos discriminatórios no acesso ao Ensino Superior dos alunos do Ensino Profissional e do Ensino Artístico especializado”.



Além disso, é introduzida a área de Cidadania e Desenvolvimento no currículo e são extintos os cursos vocacionais do ensino básico.



No ensino secundário, é introduzida flexibilidade, permitindo que os alunos de diferentes cursos e vias possam permutar disciplinas.



O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, afirmou que, com a possibilidade de cada escola ser responsável por parte do currículo dos seus alunos, "sempre numa lógica não impositiva", alarga-se às escolas públicas "uma ferramenta de trabalho que até aqui estava garantida apenas às escolas privadas".Com essa ferramenta, poderão cruzar ou fundir disciplinas, por exemplo.“Este diploma representa mais um passo na concretização de uma política educativa que garanta a igualdade de oportunidades, promovendo o sucesso educativo”, refere o comunicado do Governo.