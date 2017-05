Autoridade da Aviação quer saber o que aconteceu no aeroporto

RTP 11 Mai, 2017, 13:19 / atualizado em 11 Mai, 2017, 13:47 | País

Fonte oficial da ANAC, regulador do setor da aviação, disse à agência Lusa que foi decidida a abertura de "um processo de averiguações". A Autoridade Nacional da Aviação Civil já está a "efetuar as diligências necessárias de forma a apurar as circunstâncias da falha e futuras medidas a tomar, com vista a garantir que a situação de inoperacionalidade de ontem não se volte a verificar".





A ANAC vai também, no âmbito deste inquérito, verificar "a proteção dos direitos dos passageiros e a qualidade do serviço prestado" na quarta-feira.



O problema com o abastecimento de aviões no aeroporto de Lisboa levou ao cancelamento de 64 voos e 11 desvios. Mais de 300 ligações foram afetadas por atrasos.





A ANAC justifica a abertura do processo de averiguações com "a prolongada disrupção no serviço de abastecimento de combustível no Aeroporto de Lisboa, causando perturbações ao normal funcionamento das operações de voo e provocando transtornos aos passageiros e companhias aéreas". "Os meios mobilizados não permitiram uma resposta suficiente para repor a operacionalidade em pleno", acrescenta a ANAC, notando no entanto que "apesar dos transtornos causados, não colocou em causa a segurança das instalações do Aeroporto, nem dos passageiros e pessoal afeto às operações".





De acordo com a ANA - Aeroportos de Portugal, desde as 10:30 que a operação no Aeroporto Humberto Delgado "retomou a normalidade".



A ANA informa ainda que "todas as restrições ao tráfego aéreo foram levantadas e todos os voos estão a decorrer de acordo com o previsto, ao ritmo normal".







C/ Lusa