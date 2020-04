Autoridade de Saúde dos Açores reitera confiança nos laboratórios da região

"Nós, neste momento, temos praticamente tantos testes feitos como no continente, fazendo a comparação em termos de densidade de população. Estamos a testar como nenhuma outra região do país está neste momento. É de louvar este trabalho das unidades laboratoriais. Estes resultados que nós temos não podem de maneira nenhuma colocar em causa a fiabilidade dos testes que estão a ser feitos", afirmou o responsável.

Tiago Lopes, que é também diretor regional da Saúde, falava, em Angra do Heroísmo, no ponto de situação diário sobre a evolução do surto de covid-19 nos Açores.

A Autoridade de Saúde Regional decidiu testar novamente dois ex-reclusos do Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, que tinham tido um resultado positivo por infeção pelo novo coronavírus, depois de todos os funcionários e reclusos daquela cadeia terem tido resultado negativo.

"Atendendo a que todos os testes realizados no Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo confirmaram a não existência de um caso positivo tanto nos reclusos, como nos funcionários e em todos aqueles que prestam apoio ao estabelecimento prisional, é claro que agora vamos ter de ponderar outras possibilidades para justificar os dois casos positivos que foram registados nos ex-reclusos que se deslocaram da Terceira para a ilha de São Miguel", afirmou.

As amostras já foram recolhidas, aguardando-se o resultado laboratorial, e Tiago Lopes admitiu também a necessidade de "ver eventualmente outros contactos próximos que possam ter existido", apesar de ter dito na terça-feira que os ex-reclusos foram encaminhados do estabelecimento prisional para o aeroporto das Lajes e do aeroporto de Ponta Delgada para uma unidade hoteleira onde permanecem em confinamento.

O secretário de Estado Adjunto e da Justiça já tinha revelado hoje que foram feitos 387 testes a pessoas ligadas à prisão de Angra do Heroísmo.

Na ilha Graciosa, um caso positivo teve resultado "inconclusivo" numa segunda análise e terá de fazer um terceiro teste.

"A nova avaliação foi inconclusiva e os técnicos que avaliaram o resultado obtido, derivado do primeiro positivo que tinham tido, acharam por bem darem por inconclusivo, antes de determinarem a sua negatividade", afirmou.

Questionado sobre a fiabilidade dos dois laboratórios dos Açores, face a estes casos, o responsável da Autoridade de Saúde Regional sublinhou que este tipo de situações também acontece no laboratório de referência em Portugal, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, destacando a capacidade das unidades laboratoriais regionais para testar em larga escala.

"Se nós estivemos, como em território continental, em fase de mitigação, não teríamos sequer tempo para fazer terceiras contra-análises ou quartas ou quintas, como fazemos", frisou.

Não foram registados hoje novos casos positivos de infeção pelo novo coronavírus nos Açores, pelo segundo dia consecutivo, tendo sido confirmadas cinco recuperações (quatro em Ponta Delgada e uma em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel), incluindo dois enfermeiros e um médico.

Desde o início do surto foram confirmados 138 casos de covid-19 nos Açores, 104 dos quais atualmente ativos, tendo ocorrido 25 recuperações (14 em São Miguel, seis na Terceira, quatro em São Jorge e uma no Pico) e nove mortes (em São Miguel).

A ilha de São Miguel é a que registou mais casos (100), seguindo-se Terceira (11), Pico (10), São Jorge (sete), Faial (cinco) e Graciosa (cinco).

Estão internados atualmente 40 doentes com covid-19 nos Açores, dois deles em cuidados intensivos, sendo que um deles registou um "agravamento do seu estado de saúde" e tem um "mau prognóstico", indicaram as autoridades de saúde.