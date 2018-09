Autoridade Marítima alerta para cuidados a ter em praias não vigiadas

Lusa21 Set, 2018, 16:18 / atualizado em 21 Set, 2018, 16:20 | País

"A maioria das praias não estão vigiadas por nadadores-salvadores", referiu à Lusa o porta-voz da AMN, Fernando Pereira da Fonseca.

Segundo o representante, apenas continuam a ter vigilância algumas praias de Sintra e Cascais, no distrito de Lisboa; da Costa de Caparica, em Almada, distrito de Setúbal; e na costa sul, dado o fim da época balnear na maior parte dos concelhos.

Devido à previsão de calor para o próximo fim de semana, a Autoridade Marítima prevê que aumente a afluência às praias em todo o país e realizou uma conferência de imprensa no Instituto de Socorros a Náufragos, no concelho de Oeiras, para alertar para a população sobre os cuidados a ter.

"Nós temos uma situação diferente este fim de semana, que é o facto de a previsão da temperatura do ar ser elevada. Estamos a falar de temperaturas em todo o país que vão rondar os 30 graus e temos também a aproximação do fim do verão, o que leva a AMN a crer que existe a possibilidade de as pessoas irem desfrutar da praia", explicou.

Tendo em conta estas condições, a AMN recomenda que, se possível, as pessoas optem "por praias ainda com vigilância permanente".

Caso contrário, os banhistas devem "redobrar a atenção", já que não existem meios de salvamento e a resposta a um possível acidente "é mais lenta".

"Recomendamos que as pessoas avaliem bem as condições do estado do mar, nomeadamente a rebentação, se a maré está a encher ou vazar, as correntes que se façam sentir e, eventualmente, agueiros que consigam identificar, e se o verificarem devem evitar entrar. Em caso de dúvida das suas capacidades ou do estado do mar, não devem entrar na água", frisou.

O porta-voz da Autoridade Marítima lembrou que é preciso um cuidado especial com as crianças, que "devem estar particularmente sob vigilância de um adulto e ainda mais se estiverem junto da linha de água".

Além disso, referiu, não se deve entrar na água por três horas após as refeições e deve-se evitar o período de forte exposição solar entre as 12:00 e as 16:00, não entrando abruptamente na água.

"Atenção que a água também pode estar a arrefecer e se o corpo estiver muito quente e entrar na água de forma abrupta poderão sofrer algum choque térmico", sublinhou.

Ainda assim, segundo Fernando Pereira da Fonseca, a Autoridade Marítima, com o apoio da Marinha Portuguesa, vai reforçar a vigilância nas praias durante o fim de semana.

"Todos os meios que estão nas capitanias e nas estações salva-vidas vão estar no mar, a navegar próximo das praias, numa presença mais ativa para, caso haja algum acidente, a resposta ser mais rápida", avançou.

A Polícia Marítima vai também efetuar uma ação de sensibilização nas praias "para lembrar as pessoas para os vários riscos que correm e, sobretudo, em praias não vigiadas".

"Tudo isto não tem sucesso se as pessoas não assumirem os comportamentos de segurança, é uma forma de garantirmos que não existem acidentes graves", apontou.