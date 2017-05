Partilhar o artigo Autoridade Marítima alerta que apesar do calor praias ainda não estão seguras Imprimir o artigo Autoridade Marítima alerta que apesar do calor praias ainda não estão seguras Enviar por email o artigo Autoridade Marítima alerta que apesar do calor praias ainda não estão seguras Aumentar a fonte do artigo Autoridade Marítima alerta que apesar do calor praias ainda não estão seguras Diminuir a fonte do artigo Autoridade Marítima alerta que apesar do calor praias ainda não estão seguras Ouvir o artigo Autoridade Marítima alerta que apesar do calor praias ainda não estão seguras

Tópicos:

Observatório,