Autoridade Marítima reforça vigilância junto às praias no fim de semana

Foto: Autoridade Marítima Nacional@facebook/DR

Este fim de semana o tempo vai convidar a ir às praias, com as temperaturas a subir até aos 30 graus. Mas a época balnear só começa a 6 de junho. Até lá as praias não têm nadadores salvadores.