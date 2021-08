Autoridades aplicam dezenas de multas por incumprimento das normas nas praias

A maior parte das multas vai para a falta da máscara. Em três meses mais de 20 pessoas foram multadas em 50 euros por não usarem proteção nos acessos das praias.Bem mais caras são as coimas por causa de eventos ilegais, que começam nos mil euros. Foram aplicadas 23 multas.Várias pessoas foram também penalizadas por não respeitarem a distância física em relação aos outros banhistas.Ouvida pela Antena 1, a porta-voz da Autoridade Marítima confirma alguns casos de incumprimento das regras. No entanto, a comandante Nádia Rijo faz um balanço positivo do comportamento adotado pelos portugueses.O balanço feito pela Autoridade Marítima, a propósito do respeito pelas regras em vigor nas praias, para evitar o risco de contágio da Covid-19.