Autoridades de Saúde mantêm preocupação com região de Lisboa

Os números da pandemia em Portugal, refletem hoje a habitual falta de notificações dos fins-de-semana. Isso mesmo foi reforçado pelas autoridades de saúde.



Nas últimas 24 horas morreram mais seis pessoas com o novo coronavirus.



Os internamentos desceram para 366, menos 32 que no dia de ontem; 55 estão nos cuidados intensivos. Recuperaram mais 161 pessoas.



As autoridades de saúde continuam com as atenções viradas para os cinco concelhos da região de Lisboa.