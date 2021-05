Autoridades decidem aumentar testagem nas escolas secundárias de Lisboa

Perante o aumento de casos, as autoridades decidiram intensificar a testagem em todas as escolas secundárias de Lisboa. Vão também ser feitos testes em residências universitárias, hostels e empresas com mais de 250 trabalhadores. Vão, ainda, ser mobilizadas brigadas para locais com grandes ajuntamentos, como o Bairro Alto ou a Avenida 24 de Julho.