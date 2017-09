Autoridades procuram dois homens dados como desaparecidos na albufeira de Alqueva

Lusa24 Set, 2017, 22:01 | País

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado por outro homem que estava à pesca naquela zona, perto de São Marcos do Campo, no concelho de Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora, com outra embarcação, e que deixou de ver os homens com idades entre os 45 e 50 anos.

A fonte da GNR adiantou que a embarcação foi encontrada junto à margem da albufeira.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o alerta para esta ocorrência, na freguesia de Campo e Campinho, foi dado às 16:35.

Nas buscas estão envolvidos bombeiros das corporações de Portel, Reguengos de Monsaraz, Mourão e da Força Especial de Bombeiros, com embarcações e mergulhadores, e a GNR.