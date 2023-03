Autoridades procuram droga em cargueiro no porto de Lisboa

Foram retomadas esta segunda-feira de manhã as buscas no cargueiro atracado no cais de Alcântara, em Lisboa. A Marinha intercetou o navio no domingo, a mais de 100 milhas da costa, por suspeitas de tráfico internacional de droga. Há indicação de que o cargueiro com bandeira do Panamá transportaria cocaína.