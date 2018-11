Autoridades resgatam corpo de segunda vítima mortal em Borba

RTP24 Nov, 2018, 22:09 / atualizado em 24 Nov, 2018, 23:09 | País

As autoridades informaram que as buscas terminariam por volta das 22h00 mas houve desenvolvimentos a partir das 20h30. O corpo da segunda vítima mortal foi encontrado junto da máquina retroescavadora e já foi retirado da pedreira, em Borba.







A Proteção Civil já emitiu um comunicado em que explicou que ao início deste noite foi localizado o corpo da segunda vítima mortal por volta das 21h00 e que o mesmo já retirado depois de removidos os escombros que soterravam a vítima.



"A Autoridade Nacional de Proteção Civil informa que ao início da noite de hoje, 24-11-2018, cerca das 21h00 horas, as operações de busca em curso na pedreira de Borba resultaram na localização do corpo de mais uma vítima, o segundo trabalhador que se encontrava a laborar no local no momento do aluimento de terras".



"Os operacionais procederam já à remoção do cadáver, depois de terem removido os escombros que soterravam o corpo da vítima", pode ler-se.



As autoridades no local informaram também que o corpo foi encontrado num local onde foi feita a drenagem de águas desde a última terça-feira, e que amanhã, por volta das 11h00, haverá um briefing do Comandante Operacional Distrital de Évora, no Quartel de Bombeiros de Borba.



A Proteção Civil explicou que nas operações de resgate estiveram envolvidos vários elementos dos bombeiros da ANPC e do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da GNR.



"Os binómios de Grupo de Intervenção Cinotécnica da GNR foram fundamentais na operação de localização do corpo", conclui o comunicado.

Pouca água permitiu encontrar segunda vítima



José Ribeiro, comandante distrital de Operações de Socorro de Évora, havia revelado este sábado que o local onde se encontrava o corpo da segunda vítima mortal estava quase sem água, o que acabou por facilitar as buscas e o resgate.





"Temos quatro bombas em funcionamento, com resultados muito visíveis na pedreira mais pequena", estando "praticamente sem água", apenas com "um metro" de profundidade, precisou o comandante.



Na conferência de imprensa sobre o ponto de situação, José Ribeiro explicou que o poço da pedreira ainda tem "um conjunto de pedras e blocos", mas referiu que, com água drenada, as equipas de busca vão "ter outras condições" de trabalho.



Sobre os trabalhos na pedreira com "maior plano de água", José Ribeiro indicou que a Marinha colocou "um equipamento que é operado remotamente e o trabalho feito não permitiu ainda qualquer sinal relevante".

Estrada ruiu na segunda-feira





Por volta das 15h45 de segunda-feira, as autoridades receberam um alerta para um deslizamento de terras na estrada municipal 255, que liga Borba a Vila Viçosa, numa zona de exploração de pedreiras.



A primeira vítima da tragédia foi retirada do local um dia depois, na terça-feira, sendo uma das duas vítimas mortais confirmadas, que já se sabe serem dois trabalhadores da pedreira: o maquinista da retroescavadora e um auxiliar.



As autoridades acreditam que existem mais três pessoas desaparecidas, tendo em conta o registo de desaparecidos na zona, que suspostamente passavam pela estrada no momento em que ruiu, num automóvel e uma carrinha de caixa aberta.