Autoridades rodoviárias querem combater os atropelamentos nas estradas portuguesas

Apesar da redução de 14 por cento no número de vítimas mortais no ano passado, a GNR e a PSP aliam-se à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária para pedir mais cuidado, quer aos peões, quer aos condutores.



Quem anda ao volante deve ter o pé menos pesado no acelerador. E quem circula a pé deve seguir pelo passeio, ou pela berma da estrada e circular sempre de frente para o trânsito. E não se deve distrair com os auscultores ou com o telemóvel.



À Antena 1, o major Francisco Martins da Guarda Nacional Republicana explica a operação que vai hoje e amanhã para a estrada.



Entre 2010 e 2019 mais de 1.500 pessoas morreram no país, vítimas de atropelamento.



As autoridades querem sensibilizar condutores e peões para os comportamentos de risco que podem contribuir para mais atropelamentos em Portugal.