Autoridades tentam minimizar riscos ambientais após acidente nos Açores

O capitão do Porto da Horta explicou à RTP que foram colocadas barreiras de proteção para "minimizar danos maiores" e "permitir que os hidrocarbonetos que estão à superfície se concentrem" para depois serem recolhidos de "forma mais assertiva e eficaz".



O comandante Rafael da Silva não acredita que este acidente provoque uma "questão ambiental grave" apesar do cheiro que se sente no local.



"Os efeitos estão contidos e contamos amanhã com um reforço de material de contenção e com operadores de aparelhos para recolha destes resíduos", explicou o responsável.



Já a extração do combustível do próprio navio só poderá ser feita depois de o estado do mar melhorar. "Estamos a estudar qual a melhor maneira de aceder aos tanques de reserva e serviço do navio para depois podermos eventualmente proceder à sua extração com recurso a motobombas e autotanques", afirmou Rafael da Silva