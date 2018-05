Autoridades vão reforçar buscas para encontrar desaparecido em praia de Vila Nova de Milfontes

Lusa21 Mai, 2018, 07:17 | País

"Ao nascer do dia (06:30), com uma maior visibilidade, vamos aumentar o nosso dispositivo com um helicóptero da força aérea e uma lancha da Polícia Marítima e por terra vai estar ainda a Polícia Marítima e o corpo dos bombeiros", disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.

Durante a madrugada, as buscas prosseguiram, com o apoio de uma corveta, acrescentou a mesma fonte.

De acordo com o CDOS de Beja, o alerta para o desaparecimento do homem, que estava a pescar, foi dado pelas 20:15 de domingo.