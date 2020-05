Auxiliar de ação médica produz material de proteção em casa

Uma auxiliar de ação médica do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim decidiu produzir 300 cógulas por dia para os profissionais de saúde do hospital. Trata-se de material de proteção de cabeça e ombros e que é insuficiente por estes dias. Na família, todos ajudam com o que podem.