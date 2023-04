Avançam este mês as dragagens no Porto da Póvoa de Varzim

Na segunda-feira, o presidente da autarquia dizia na Antena 1 queNuma resposta escrita a questões colocadas pela Antena 1,Nas respostas enviadas à Antena 1 o Ministério da Agricultura que tutela a área das pescas afirma que o Plano Plurianual de Dragagens de manutenção dos portos de pesca do Norte no triénio 2021-2023 está em normal execução.Relativamente ao porto de pesca da Póvoa de Varzim e conforme as boas práticas na atividade de dragagens, após ter terminado o inverno marítimo, estão a ser realizados os levantamentos e estudos topohidrogáficos, no sentido de serem iniciadas as dragagens durante o mês de abril.Será executada uma dragagem de 60.000 metros cúbicos que neste momento é o adequado para manter e garantir a segurança da navegação.





A rádio pública já contactou o presidente da Camara da Póvoa de Varzim. Aires Pereira soube pela Antena 1 e diz que é uma boa noticia que espera que se torne realidade. O autarca diz que vai ficar atento à sua execução.