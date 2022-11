Avançam reforço sísmico em algumas escolas da capital e mais sensibilização

Existem sete estabelecimentos escolares com necessidade de obras prioritárias para resistir a um abalo, segundo um estudo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Um estudo que incidiu em 32 escolas dos segundo e terceiro ciclos e secundárias, cuja gestão passou do Ministério da Educação para o município em 2019.





Mas em três dessas escolas essa intervenção ainda é mais necessária.





A Câmara de Lisboa esclarece à Antena 1 que já tem o aval do Governo para que possa haver financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência e vão avançar as candidaturas.





A rádio pública foi a uma escola acompanhar uma ação de sensibilização da autarquia.