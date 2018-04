Aveiro. Doentes esperam cinco anos por consulta prioritária

O pior caso do país é Aveiro, onde mais de 600 doentes esperavam em média mais de cinco anos por uma consulta prioritária de doenças da pele ou doenças de transmissão sexual.



O Hospital de Aveiro garante agora ter conseguido baixar este prazo para três anos de espera.



Em Vila Real, quatro consultas de especialidade têm atrasos superiores a dois anos. Urologia é o pior caso, com esperas de quatro anos.



No total do país, cem mil doentes esperaram mais de um ano em pelo menos 74 consultas.