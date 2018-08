Partilhar o artigo Aveiro ganha novo "postal" com abertura do acesso ao molhe norte Imprimir o artigo Aveiro ganha novo "postal" com abertura do acesso ao molhe norte Enviar por email o artigo Aveiro ganha novo "postal" com abertura do acesso ao molhe norte Aumentar a fonte do artigo Aveiro ganha novo "postal" com abertura do acesso ao molhe norte Diminuir a fonte do artigo Aveiro ganha novo "postal" com abertura do acesso ao molhe norte Ouvir o artigo Aveiro ganha novo "postal" com abertura do acesso ao molhe norte

Tópicos:

Aveiro Câa, Regimento,