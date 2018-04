Avenida Marginal reaberta ao trânsito nos dois sentidos após acidente

Lusa19 Abr, 2018, 22:19 | País

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a situação na estrada que liga Lisboa a Cascais "está normalizada".

A via foi cortada nos dois sentidos na sequência do acidente com uma embarcação semirrígida de turismo que chocou hoje com uma zona de pedras, em frente ao Hospital de Sant`Ana, quando transportava 10 pessoas, que ficaram com ferimentos ligeiros, disse hoje o comandante da Capitania do Porto de Cascais, Pereira da Terra.

Oito dos 10 feridos são turistas finlandeses, todos da mesma família, os restantes são dois tripulantes portugueses e todos usavam colete de segurança, indicou o comandante.

Segundo Pereira da Terra, a embarcação pertence a uma empresa de turismo "com muita experiência neste tipo de atividade", tem 10 metros de comprimento, capacidade para transportar 12 pessoas e cumpre todos os requisitos legais.

O barco tinha saído com os turistas da Doca de Belém, em Lisboa, em direção a Cascais e já estava a regressar quando se deu o acidente.

A embarcação ficou destruída e as autoridades estavam a removê-la do mar, faltando pelas 16:45 retirar o motor, que ficou preso nas rochas.

Quanto ao derrame de combustível, o comandante do Porto de Cascais calcula que, como a embarcação já tinha feito a maior parte do percurso, não ultrapasse os 10 litros.

"É residual. O tempo de evaporação será de aproximadamente duas horas", disse à Lusa.

Pereira da Terra admite que o acidente possa ter sido causado pela ondulação porque a "embarcação aproximou-se da zona de rebentação, apanhou uma primeira vaga, apanhou uma segunda e, à terceira vaga, encheu de água e virou".