Avião da Ryanair aterrou de emergência no aeroporto de Faro

Um avião da Ryanair aterrou esta tarde de emergência no aeroporto de Faro, depois de ter sido detetado um problema a bordo. O aparelho tinha descolado de Faro por volta das 13.30 com destino a Birmingham, no Reino Unido, e transportava 184 pessoas.