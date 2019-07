Avião de combate a incêndios sofreu acidente durante manobra de recolha de água

O acidente ocorreu durante uma manobra de scooping, ou seja, de recolha de água, na barragem do Beliche em Tavira.



O piloto saíu ileso mas o avião anfíbio, do dispositivo especial de combate a incêndios rurais sofreu danos materiais. Os suficintes para que vertesse combustível que ao início da noite ainda estava a ser contido com a colocação de vários materiai numa das asas do aparelho.



As causas do acidente estão a ser apuradas pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves.