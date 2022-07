Avião que estava no combate aos fogos caiu na região de Foz Coa

Segundo André Fernandes, já foram enviados meios para o local, nomeadamente um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica, meios de busca e salvamento da Força Aérea, meios dos bombeiros dos distritos da Guarda e de Bragança, elementos da Polícia Marítima, além de um helicóptero de coordenação da Proteção Civil.

"Confirmamos a queda de um avião anfíbio [...] na região de Foz Coa, neste momento ainda não há detalhes sobre a ocorrência, mas forma despachados os meios diferenciados conforme consta no protocolo", afirmou o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no `briefing` sobre o ponto de situação dos incêndios, em Carnaxide, no concelho de Oeiras (Lisboa).

Ainda segundo André Fernandes, o avião era "tripulado apenas por um piloto", tendo o alerta para o acidente sido dado pelas 20:00.