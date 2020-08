Aviões pesados afastados do combate às chamas na Peneda-Gerês

Foto: Arménio Belo - Lusa

Depois do acidente aéreo verificado este sábado no combate ao fogo que lavra no Parque Nacional da Peneda-Gerês, as autoridades nacionais decidiram, para já, excluir os aviões pesados neste cenário.