Partilhar o artigo Avioneta aterrou na A12 e colidiu com dois automóveis Imprimir o artigo Avioneta aterrou na A12 e colidiu com dois automóveis Enviar por email o artigo Avioneta aterrou na A12 e colidiu com dois automóveis Aumentar a fonte do artigo Avioneta aterrou na A12 e colidiu com dois automóveis Diminuir a fonte do artigo Avioneta aterrou na A12 e colidiu com dois automóveis Ouvir o artigo Avioneta aterrou na A12 e colidiu com dois automóveis